«Уфа» — «Арсенал» Тула: результат матча Первой лиги, кто победил, какой счёт, кто забил

«Уфа» проиграла тульскому «Арсеналу» в матче 8-го тура Первой лиги на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Игра завершилась победой подопечных Олега Кононова со счётом 2:0.
Кокорин впервые в 2022 году сыграл больше 17 минут.
На 68-й минуте Кирилл Панченко реализовал 11-метровый удар. На 77-й Максим Кайнов увеличил преимущество и установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу тульского «Арсенала».
«Арсенал» одержал первую победу с 24 июля и набрал в восьми встречах 13 очков. С этим показателем команда Кононова идёт на 4-й позиции в турнирной таблице. «Уфа» с восемью очками расположилась на 12-й строчке.
В следующем туре «Арсенал» сыграет дома с «Нефтехимиком», а «Уфа» на выезде встретится со «СКА-Хабаровск». Вероятно, этот матч пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани.
«Спартак» взял реванш у «Зенита» в матче легенд.
Ковач нецензурно обозвал организаторов матча легенд «Спартака» и «Зенита».
Гаджиев: в «Химках» результат не на 100% зависит от тренера.
Андрей Тихонов выступил против Fan ID.
У «Боруссии Д» четыре победы в пяти турах после ухода Холанда.
- 3 сентября 2022
-
05:22
-
04:36
-
03:52
-
01:08
- 2 сентября 2022
-
23:34
-
21:46
-
20:27
-
19:55
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:24
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:01
-
10:00
-
09:37
-
09:00
-
08:00
-
07:12
-
07:00
-
06:27
-
06:00
-
05:23
-
04:36