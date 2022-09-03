«Уфа» — «Арсенал» Тула: результат матча Первой лиги, кто победил, какой счёт, кто забил

«Уфа» проиграла тульскому «Арсеналу» в матче 8-го тура Первой лиги на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Игра завершилась победой подопечных Олега Кононова со счётом 2:0.

Кокорин впервые в 2022 году сыграл больше 17 минут.

На 68-й минуте Кирилл Панченко реализовал 11-метровый удар. На 77-й Максим Кайнов увеличил преимущество и установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу тульского «Арсенала».



«Арсенал» одержал первую победу с 24 июля и набрал в восьми встречах 13 очков. С этим показателем команда Кононова идёт на 4-й позиции в турнирной таблице. «Уфа» с восемью очками расположилась на 12-й строчке.



В следующем туре «Арсенал» сыграет дома с «Нефтехимиком», а «Уфа» на выезде встретится со «СКА-Хабаровск». Вероятно, этот матч пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани.

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