Эксперты назвали шансы Захаряна забить в первом матче после срыва трансфера в «Челси»

3 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» — «Урал». Начало игры намечено на 20:30 мск.
Захарян попал в топ-5 самых перспективных игроков 2003 года рождения.
Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Полузащитник Арсен Захарян, который в летнее трансферное окно был близок к переходу в «Челси», попал в заявку бело-голубых на игру.
Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Динамо»: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех екатеринбуржцев оценивается в 5.60. На ничью дают коэффициент 4.20.
Букмекеры сомневаются, что игра 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Урал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.96.
Если забьёт «Динамо», сыграет коэффициент 1.15. Гол «Урала» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.96.
Ставки на гол Арсена Захаряна принимаются с коэффициентом 3.20, это примерно 30% вероятности. Гол Фёдора Смолова идёт за 2.40.
«Милан» тоже пытался приобрести Захаряна.
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