«Динамо» — «Ак Барс»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ с коэффициентом 3.28

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» — «Ак Барс».
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Ставка: победа «Динамо» в основное время за 3.28.
«Динамо» и «Ак Барс» — антиподы. Все последние годы они находились приблизительно в одной «весовой категории», о чём свидетельствует и статистика личных встреч, где у казанцев совершенно микроскопическое преимущество. Но прошедшим летом картина резко и кардинально поменялась.
С бело-голубыми всё ясно: они несут карму за те сезоны, когда их всем миром сзади пихали, а спереди тащили за всё, что можно, к чемпионству. Плохо только, что плюшки от тех чемпионств получили одни, а карму за это сейчас несут другие. И получилось у нас так, что в КХЛ московское «Динамо» стало командой без золотой середины. То есть либо с медалями на шее и с Кубком Гагарина в обнимку, либо… похороны.
Прогноз на матч «Динамо» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.60.
С «Ак Барсом» всё сложнее и интереснее. В межсезонье «большие татары» переплюнули в селекции всех (и даже Ротенберг с Сечиным «нервно курят в углу») и объявили новый крестовый поход за четвёртым Кубком Гагарина. И тренер теперь у казанцев самый что ни на есть чемпионский, и он может с чистой совестью сказать: «Я самый, самый, самый…»
Беда в том, что один такой поход у казанцев уже был, и о нём самом, и о его результатах все помнят до сих пор, несмотря на то что прошло уже почти два десятилетия. Мало того что помнят, так ведь ещё и всё время напоминают, доводя клубное руководство и тренерский штаб до нервного срыва.
К началу нынешнего сезона между этими соперниками сложилась такая «разница потенциалов», что, по идее, «большие татары» должны приехать в Москву и прихлопнуть бело-голубых, как муху на стекле. Но даже здесь есть одно «но», которое заключается в том, что при любых составах и тренерах, во все годы, включая чемпионские, «Ак Барс» на старте сезона просыпался, как после длительного запоя. И даже не входил, а, скорее, влезал в сезон с грацией бегемота в гостиной. А строить всех соперников «в трусах на подоконнике» он начинал уже после Нового года.
Именно в этом я вижу шанс резко помолодевшего, а значит, юркого и быстрого «Динамо». И именно поэтому накаркиваю бело-голубым домашнюю победу в их первом матче нового сезона. Не слишком уверенную, не совсем понятную, но всё-таки победу, причём одержанную в основное время и преимущественно за счёт спортивной наглости».
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