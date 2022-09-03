СКА — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ с коэффициентом 3.24

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА и «Салават Юлаев».

Ставка: СКА победит и тотал больше 5.5 гола за 3.24.

«Мне трудно представить, что такой серьёзный мужчина, как Роман Борисович Ротенберг, который тренирует СКА, вот так возьмёт и проиграет стартовый матч чемпионата, да ещё тот, который проходит в Санкт-Петербурге.

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Вообще СКА стал лучшей командой предсезонки, собрал состав на полторы скамейки – там 41 хоккеист даже с учётом того, что девять игроков были переданы в «Спартак» за защитника Александра Никишина. Фаворит СКА очевидный, и эта команда будет играть от атаки.



«Салават Юлаев» — команда тоже интересная, но мне кажется, не слишком стабильная. Уфа по-прежнему показывает «бразильский» хоккей, и лидерами там должны быть легионеры Хо-Сэнг и Саша Хмелевски. Но не видно железобетонную оборону, и при тренере-дебютанте Викторе Козлове на первых порах, кажется, «Салават Юлаев» будет немало пропускать.



Я бы в этом матче взял кэф 3.25 на то, что СКА победит у себя дома, а общий тотал составит больше 5.5 шайбы. Питер должен брать дома два очка, и мы увидим зрелищный хоккей».

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