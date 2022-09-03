Карен Хачанов — Джек Дрэйпер: результат матча US Open, кто победил, какой счёт

31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата США после того, как представитель Великобритании Джек Дрэйпер (53-й номер мирового рейтинга) отказался продолжать борьбу.
Хачанов впервые в карьере дошёл до второй недели US Open.
Хачанов уверенно взял первый сет — 6:3. Во второй партии россиянин упустил преимущество и позволил британцу сравнять счёт — 4:6. В третьем сете при счёте 6:5 в пользу Карена Хачанова Дрэйпер принял решение завершить матч из-за проблем со здоровьем.
В первом круге US Open Хачанов обыграл Дениса Кудлу из США, во втором раунде Карен оказался сильнее бразильца Тьяго Монтейро.
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Действующим победителем US Open является россиянин Даниил Медведев.
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