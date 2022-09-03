Даниил Медведев — У Ибин: результат матча US Open, кто победил, какой счёт

26-летний российский теннисист Даниил Медведев (первая ракетка мира) пробился в четвёртый круг US Open.

Медведев рассказал, чего ждёт от матча с Кирьосом.

Соперником россиянина был 22-летний китаец У Ибин (174-й номер рейтинга). Игра третьего раунда Открытого чемпионата США по теннису – 2022 в мужском одиночном разряде прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».



Медведев выиграл в трёх сетах – 6:4, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.



На счету Даниила 12 подач навылет, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12 (50%). У Ибина – один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми (13%).



В следующем круге Даниил Медведев встретится с австралийцем Ником Кирьосом (25-й номер рейтинга).

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