Прогноз на матч чемпионата России «Динамо» — «Урал»

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч 8-го тура РПЛ «Динамо» — «Урал».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.93.

«Динамо» в прошлом сезоне продемонстрировало феноменальный результат под началом Сандро Шварца. Команда впервые за 14 лет финишировала на пьедестале и впервые за 10 лет дошла до финала Кубка России. Ожидания от второй части сезона были выше, но, оглядываясь назад, следует признать, что результат получился отменным.

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В новый сезон команда входила с новым тренером. Славиша Йоканович принял бразды правления. Сербскому специалисту досталось непростое наследие. Летом команду покинуло полдюжины игроков стартовой обоймы и ближайшего резерва, а руководство ожидает как минимум повторения прошлогодних успехов.



Славиша Йоканович не стал отходить от схемы 4-3-3, но перестроил игру на оборонительный лад. Бело-голубые лишь 42,5% игрового времени контролируют мяч и являются одной из самых закрытых команд в РПЛ, проводя 32% встречи в оборонительном блоке и 44% — в центре поля. Футболисты выполняют по 17,4 отборов мяча. Суммарно за счёт этих факторов «динамики» обеспечивают высокую надёжность ворот, пропустив лишь шесть голов. Только два клуба пропустили меньше.



При предпоследних показателях активности игры в атаке Арсен Захарян, Даниил Фомин, Фёдор Смолов и компания умудряются находить голевые моменты. Только в одном матче бело-голубые не сумели отличиться, забив уже 13 голов. Больше забили лишь команды из первой четвёрки.

Отдельный вопрос — состояние Захаряна. Для него это будет первая встреча после сорвавшегося трансфера в «Челси». Сможет ли Арсен ответить на такую ситуацию ярким футболом — вопрос, который среди прочего покажет характер игрока.

«Урал» провалился на старте сезона. За шесть матчей оранжево-чёрные забили лишь один гол. Возьмём победу «Динамо» с форой (-1), коэффициент приближается к двойке. При желании можно взять фору «-1,5», тогда потенциальный выигрыш заметно увеличится.

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