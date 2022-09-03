«Торпедо» — «Металлург»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ 3 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Металлург».
Ставка: победа «Металлурга» и тотал больше 6.5 шайбы.
«С первым матчем нового сезона нижегородцам не повезло несколько раз. Во-первых, им сразу достался соперник из разряда практически неберущихся. «Торпедо» в табеле о рангах КХЛ располагается нынче в паре этажей ниже «Магнитки». Грохнуть уральцев волжане, конечно, могут, но это достаточно штучное событие, чаще происходит наоборот.
Во-вторых, для «Торпедо» это будет первый официальный матч в сезоне, а для «Магнитки» уже второй. И хоть в своём первом магнитогорцы огребли в Москве по полной, с моральным унижением Кошечкина, в части сыгранности они всё равно получили неоценимый опыт.
Наконец, статистика личных встреч не оставляет нижегородцам шансов конкретно в Нижнем Новгороде. Из десяти последних междусобойчиков уральцы взяли восемь, причем все пять – нижегородские матчи. Увы, судьба «Торпедо» в предстоящем матче предсказуема, осталось только понять, как именно нижегородцев будут есть.
Предположу, что игра получится взаимовесёлой. «Магнитка», в принципе, любит играть по брежневскому принципу: «Живи сам и давай жить другим». «Торпедо» с Игорем Ларионовым тоже пытается выйти на этот весёлый путь. То есть можно ожидать приличное количество заброшенных шайб во все ворота и весёлый тотал точно больше 6.5 шайбы. Но в итоге «Магнитка» всё равно победит, не может же она проиграть во второй раз?»
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