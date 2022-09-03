«Севилья» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» – «Барселона».

Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 мяча за 1.80.

«Центральная игра тура в Испании «Севилья» — «Барселона».



«Севилья» очень плохо выглядит на старте сезона. Может, что-то внутри коллектива происходит или ещё какие-то причины, но сами судите – «Севилья» дома не может обыграть «Вальядолид», она проигрывает «Альмерии» и «Осасуне».



«Барселона» тоже не очень хорошо начала, но потом добыла две победы, забив по четыре мяча. Кстати, дебютировал за «Барсу» бывший игрок «Севильи» Кунде, для которого возвращение на «Рамон Санчес Писхуан» — дополнительная подоплёка. Левандовски всё больше сыгрывается с партнёрами, Педри в порядке, да и все остальные тоже. Мне кажется, что «Севилье» будет трудно эту «Барселону» сдержать. Я бы сыграл такой вариант – индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 мяча. Минимум два мяча этой «Севилье» каталонцы должны забить».

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