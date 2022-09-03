«Севилья» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Севилья» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» за 1.85.
«В прошлом туре «Севилья» потерпела фиаско в игре с «Альмерией», что в итоге принесло третий подряд матч без побед – в последний раз нервионцы так неудачно стартовали шесть лет назад, когда в итоге оказались на седьмой строчке.
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».
Тем не менее мне интересно, сумеет ли настроить Хулен Лопетеги свою команду на игру с «Барсой», с которой у него нет побед в карьере.
Каталонцы не проигрывали в личных встречах с октября 2015 года, при этом сегодня имеют фантастический подбор игроков, среди которых можно выделить и Роберта Левандовского, который забил четыре мяча в трёх дебютных турах.
Конечно, хозяева постараются как-то сгладить провал на старте, тем более что для матчей с «Барсой» никому дополнительной мотивации не требуется, но класс и опыт могут решить исход этой дуэли. Предполагаю, что нас ждут голы и успех гостей».
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