«Спартак» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на центральный матч 8-го тура РПЛ

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.93.

«В этом году «Спартак» не узнать – при Гильермо Абаскале красно-белые выступают довольно успешно и стабильно, что привело коллектив на вторую позицию.

Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».

Я считаю, что шансы будут у двух команд – столичные имеют возможность обыграть «Зенит» впервые с 2017 года, тем более что в этом сезоне «народная команда» уверенно играет против топ-команд. Кроме того, здорово вошёл в турнир Квинси Промес, на счету которого уже семь забитых голов.



«Зенит» стабильно хорош, при этом играет под настроение. Так, после ничьей с «Химками» Санкт-Петербург оставляет не у дел «Локомотив». В первом матче этого сезона Сергей Семак оставил московский клуб ни с чем – разгром в Суперкубке показал силу действующего чемпиона, которому под силу забрать игру под свой контроль даже при отсутствии Клаудиньо».

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