«Локомотив» — «Ахмат»: прямой эфир, где смотреть онлайн матч РПЛ, трансляция, какой канал

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат». Начало запланировано на 17:30 мск.
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В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Локомотив»: поставить на победу железнодорожников в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех грозненцев оценивается в 3.10. На ничью дают коэффициент 3.45.
Букмекеры сомневаются, что игра 8-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.90. Если забьёт «Локомотив», сыграет коэффициент 1.25. Гол «Ахмата» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.
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