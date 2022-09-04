«Динамо» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

Московское «Динамо» оказалось сильнее казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

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Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».



В составе бело-голубых счёт на 40-й минуте открыл форвард Иван Игумнов, совершив кистевой бросок под перекладину. Ему ассистировали Кирилл Готовец и Богдан Тринеев. На последней минуте матча вторую шайбу в пустые ворота казанцев отправил Иван Муранов.

Главным героем игры стал вратарь «Динамо» Илья Коновалов, который отразил все 24 броска по своим воротам.

В следующем матче регулярки «Динамо» примет дома нижнекамский «Нефтехимик» (5 сентября, начало — в 19:30 по московскому времени). «Ак Барс» снова сыграет в Москве — теперь с ЦСКА (5 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:00 мск).

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