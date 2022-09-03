«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ 4 августа

Авторы Betassist дали прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат», который состоится 4 сентября в Москве.

Ставка: обе забьют за 1.74.

В десяти предыдущих очных встречах «Локомотив» уступил «Ахмату» лишь дважды. Вроде бы статистика приятная. Да и своё поле нельзя сбрасывать со счетов. Вот только ситуация складывается запутанная.

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Сейчас команды поменялись местами в плане качества игры. На старте к «Локомотиву» было слишком много различных претензий, что неудивительно на фоне результатов – пять туров без побед, разгромные поражения, ужас в обороне. Дальше у железнодорожников три матча подряд без поражений в РПЛ, а также два разгрома — разобрались с «Химками» и «Оренбургом».

В середине недели «Локомотив» проиграл в Кубке России «Пари НН», но ту игру можно вынести за скобки. Состав получился экспериментальным, да и травма получившего долгожданный шанс Гильерме спутала карты.

«Ахмат», в свою очередь, проиграл всего один раз за пять первых матчей РПЛ, однако в двух предыдущих турах клуб из Грозного допустил два поражения. С недавних пор «Локомотив» много забивает, хотя по качеству игры в атаке нельзя сказать, что команда добилась серьёзного прогресса впереди. «Оренбургу» впервые за полтора года забили пять голов, а хет-трик Ивана Игнатьева за 19 минут – вовсе уникальное достижение.



Важнее отметить, что по ожидаемым голам в том матче железнодорожники могли рассчитывать в лучшем случае на ничью. Оборона хозяев по-прежнему является самой слабой зоной, что доказал и недавний матч Кубка с «Пари НН» (0:2). Этим может воспользоваться «Ахмат», который в нынешнем сезоне забивает стабильно и часто – действующая голевая серия равна четырём матчам.

При этом не забываем, что у соперников не будет основных вратарей. Потому первой ставкой точно возьмём обоюдную результативность – на «обе забьют» выставлен коэффициент 1.74. Отличный вариант.

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