Букмекеры назвали шансы «Спартака» обыграть «Зенит» впервые с 2017 года

4 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.
Александр Бубнов дал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».
Красно-белые не могут обыграть «Зенит» в официальных матчах около пяти лет. Предыдущая победа «Спартака» состоялась 27 ноября 2017 года.
Фаворитом матча в Москве считается «Зенит»: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.05. Это примерно 47% вероятности. Успех красно-белых оценивается в 3.58 (27%). На ничью дают коэффициент 3.86 (26%).
Аналитики ждут от команд большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.16.
Если забьёт «Спартак», сыграет коэффициент 1.34. Гол «Зенита» доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.62.
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