«Крылья Советов» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита матча чемпионата России

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 15:00 мск.

Почему Игорь Акинфеев не пропустит в Самаре.

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26, что приблизительно равно 44% вероятности. А победа «Крыльев Советов» оценена в 3.10 — 32% вероятности. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.



Букмекеры считают, что противостояние «Крылья Советов» — ЦСКА порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.98.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.10.

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