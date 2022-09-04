«Крылья Советов» – ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – ЦСКА.
Почему Игорь Акинфеев не пропустит в Самаре.
Ставка: победа ЦСКА за 2.36.
«Московские армейцы, пребывая в отличном состоянии, в отличной форме, отправляются в Самару. ЦСКА только раз проиграл в нынешнем сезоне — «Зениту» в гостях. При этом там во втором тайме показали добротный футбол. У ЦСКА сейчас удлинилась скамейка. В хорошей форме лидеры — Карраскаль, Чалов, Медина. ЦСКА показывает очень результативную игру — 16 мячей команда забила. У «Спартака» — 18, 17 — у «Зенита».
Самара в серединке турнирной таблицы. Команда играющая, но с реализацией у «Крыльев» всё не очень хорошо. Да, одержали первую победу за пять последних матчей, выиграв у «Ахмата». Но там повезло с удалением вратаря грозненцев. Не сказать, что во втором тайме «Крылья» переигрывали соперника.
ЦСКА более мастеровит, более качественно сейчас выглядит. Я думаю, что у ЦСКА хорошие шансы одержать победу в Самаре. Знаковое место для Игоря Акинфеева, там он начинал свою большую карьеру, пусть и на другом стадионе. ЦСКА понимает, что «Спартак» с «Зенитом» играют между собой и кто-то очки потеряет. Он может воспользоваться шансом обойти ту или другую команду.
Мой прогноз — победа ЦСКА за отличный коэффициент 2.36».
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