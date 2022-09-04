«Спартак» — «Зенит»: во сколько начало, где смотреть матч, какой канал покажет, прогнозы

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит». Начало запланировано на 20:00 мск.

Почему «Спартак» добудет историческую победу над «Зенитом».

Бесплатную онлайн-трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Также встречу может будет посмотреть на сайте matchtv.ru.



Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Зенит»: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех москвичей оценивается в 3.50. На ничью дают коэффициент 3.80.



Букмекеры не сомневаются, что игра 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.16.

Если забьёт «Спартак», сыграет коэффициент 1.34. Гол «Зенита» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.62.

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