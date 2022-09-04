«Крылья Советов» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата России «Крылья Советов» — ЦСКА.

Почему Игорь Акинфеев не пропустит в Самаре.

Ставка: победа ЦСКА в один гол за 3.45.

«В новом сезоне «Крылья Советов» просто не узнать – за семь туров Самара сумела записать на свой счёт два успешных поединка и девять баллов. При этом порадовала команда в последнем туре – выездная победа в поединке с «Ахматом» достойна внимания.



На счету ЦСКА четыре успешных дуэли и два мирных исхода, которые соответствуют 14 очкам и третьей позиции – до лидера всего три балла, при этом у армейцев третий показатель по забитым голам в этом сезоне.



Да и вообще, я считаю, что этот чемпионат очень хорош для статистики – очень много ошибок и забитых голов. С одной стороны, это хорошо – болельщики рады, но всё же это показатель класса вратарей и уровня обороны.

В этом матче я жду, что самарцы могут попасть под пресс, как это было в прошлом году, когда после уверенного старта коллектив оказался на привычной позиции в турнирной таблице. Армейцы на выезде не радуют, но сегодня я жду от них минимального успеха.



Моя ставка — победа ЦСКА в один гол за 3.45».

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