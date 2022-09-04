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«Спартак» — «Зенит»: прогноз Романа Гутцайта на центральный матч 8-го тура РПЛ

«Спартак» — «Зенит»: прогноз Романа Гутцайта на центральный матч 8-го тура РПЛ
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Телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт сделал прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит».

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«По оценкам букмекеров фаворитом является «Зенит». Питерцы ещё не проигрывали в этом сезоне, а ещё и выиграли Суперкубок. Даже если у «Зенита» не получается в первом тайме, как это было против «Торпедо» и «Урала», они дожимают соперника во второй половине встречи. У Сергея Семака есть, кем усилить состав по ходу игры.

Однако «Спартак», на мой взгляд, сейчас значительно сильнее и прибавил с момента поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок. Мы видим, что красно-белые регулярно набирают очки и забивают практически в каждой игре. А от «Зенита» я ожидают гол тоже, вероятность этого очень высока. Поэтому мы в полном праве увидеть результативную игру».

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