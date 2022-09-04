«МЮ» — «Арсенал»: во сколько начало, где можно посмотреть, какой канал, трансляция матча

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 6-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало игры — в 18:30 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.55 на матч «МЮ» — «Арсенал».

Прямую трансляцию встречи в эфире покажут каналы Setanta Sports 1 и Setanta Sports Ukraine.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех лондонцев оценён экспертами в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Прогноз Дениса Казанского с коэффициентом 3.24 на матч «МЮ» — «Арсенал».

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