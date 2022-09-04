«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Виктора Гусева на матч АПЛ 4 сентября 2022 года

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Захарян: я хотел играть за «Челси», но гражданство менять не собирался.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.74.

«Манчестер Юнайтед» постепенно приходит в себя и может составить конкуренцию «Арсеналу».

«Арсенал» лидирует в АПЛ и является единственной командой, которая ещё не потеряла очки. «Манчестер Юнайтед» начал ужасно, потерпев два поражения, но затем последовали победы. Для манкунианцев важен настрой, а пока игра у них идёт со скрипом. Обе команды забивали в семи из восьми последних очных матчах на поле «Манчестер Юнайтед». В пяти последних очных матчах трижды выиграл «Арсенал», одна победа в активе манкунианцев, и ещё один раз случилась ничья.

Мне понравился Криштиану Роналду против «Лестера». Неплохо выглядел Каземиро. Я не знаю, выйдет ли на поле Роналду, но вполне верю в то, что португалец отметится забитым голом. Думаю, у «Манчестер Юнайтед» всё впереди. Однако «Арсенал» играет результативно, забивая минимум по два гола за игру. «Юнайтед» пока, если выигрывает, то только с минимальным преимуществом. «Манчестер Юнайтед» наладил игру в обороне. Пока в запас усадили Магуайра.

Мне вспоминаются времена Арсена Венгера. Есть соблазн поставить на «Арсенал». Однако встреча состоится на «Олд Траффорд», поэтому не рискну предсказать победителя. Тем не менее ожидаю забитые голы от данного поединка».

Прогноз Дениса Казанского с коэффициентом 3.24 на матч «МЮ» — «Арсенал».

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