«Локомотив» – «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 4 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Ахмат».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.08.

«Здесь вообще непонятно, что прогнозировать. «Локомотив» играет нестабильно. Были две победы подряд над «Химками» и «Оренбургом», это здорово — восемь забитых мячей, классно. Но после этого поехали в Нижний Новгород и там проиграли в Кубке России вообще без вариантов (0:2).

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«Ахмат» тоже играет неровно. Была сейчас хорошая победа над «Оренбургом» в Кубке России — 3:1. Но до этого было два подряд поражения в чемпионате.

Любой выезд в Москву для Талалаева — определённый вызов. «Ахмат» вряд ли будет закрываться с «Локомотивом». В прошлом сезоне были очень результативные матчи между этими командами: «Локомотив» выиграл в Грозном — 3:2, а «Ахмат» в Москве — 2:1. Там Уткин забил со штрафного — как сейчас помню. До этого в Москве «Ахмат» побеждал 3:2.

Мне кажется, с учётом кадровых проблем и травмы Тодоровича, «Ахмат» вряд ли побежит на этот «Локомотив» и откроется. Группа атаки у «Локо» достаточно быстрая, и Талалаев должен это учитывать. Думаю, первый тайм будет сдерживающим, а дальше могут сработать замены, перестановки тренерские. Откровенно говоря, не знаешь, что выбрать на этот матч.

Выберу один из любимых вариантов — второй тайм результативнее первого. Коэффициент хороший – «двойка».

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