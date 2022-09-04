«Спартак» — «Зенит»: ставка Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.00.
«Мы не могли обойти вниманием главную игру очередного тура РПЛ, в которой «Спартак» примет «Зенит». Мы помним, как в июле в матче за Суперкубок России «Спартак» уступил «Зениту» (0:4), а это был первый матч Абаскаля во главе московской команды. Правда, стоит сказать, что первые 20-25 минут игра смотрелась равной, до гола Сергеева.
Где покажут матч «Спартак» — «Зенит» в прямом эфире.
За эти два месяца «Спартак» изменился, стал сыгранней, определённые вещи доведены до автоматизма, но есть в команде всё же кадровая проблема. Зиньковского не будет, Игнатов, откровенно говоря, не в форме.
У «Зенита» скамейка запасных побогаче в прямом и переносном смысле. Тут есть и своя интрига в выходе на поле Бакаева. В общем, пересечений очень много. В первой игре «Спартаку» не удалось сделать, то, что, я предполагаю, удастся в этой встрече, а именно — забить в ворота «Зенита». Вряд ли и «Спартаку» удастся сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Обыгрывать «Оренбург» и «Факел» — это хорошо, но вот проигрывать «Динамо» — это уже совсем другое. Если и сейчас не удастся устоять перед «Зенитом», то для московской команды это явно не лучший вариант развития событий.
«Зенит» остаётся «Зенитом». Команда в полном порядке. Восстановился Клаудиньо, но не факт, что сыграет с первых минут. Вариантов у питерской команды просто море. «Зенит» обладает потрясающим составом. Думаю, что вариант с обменом голами будет, но можно пойти и дальше. Всё же «обе забьют» — это маловато для такой пары и 8-го тура чемпионата. Я бы добавил ещё и тотал больше 2.5 мяча. Коэффициент же пожирнее.
«Спартак» бежит и открывается, а «Зенит» хорошо комбинирует. Есть все предпосылки к результативной игре. Стоит ждать классный футбол двух ведущих российских команд, которые сейчас в лидерах РПЛ».
Андрей Мостовой: Дзюба молча вышел из чата и ничего не сказал на прощание.
Дуглас Сантос: это лучший «Спартак», что мне довелось видеть.
Александр Бубнов дал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».
Матвей Сафонов: «Краснодару» не надо думать о чемпионстве.
Онопко: верю, что через два года Россию вернут на международные турниры.
Павлюченко: только «Спартак» сейчас способен конкурировать «Зенитом».
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