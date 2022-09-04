«МЮ» — «Арсенал»: прогноз Романа Гутцайта на матч АПЛ

Телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт сделал прогноз на матч 6-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».
Прогноз Дениса Казанского с коэффициентом 3.24 на матч «МЮ» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.
«Арсенал» является единственной командой сезона АПЛ, которая ни разу не потеряла очки. Встреча 6-го тура Премьер-лиги состоится 4 сентября на «Олд Траффорд».
«Арсенал» всех удивил на старте этого сезона, одержав пять побед подряд. У «канониров» больше очков, чем у «Ман Сити» и «Тоттенхэма», которые рядом, но ниже. Понятно, что совсем скоро команда Микеля Артеты оступится, ведь нельзя не проигрывать вообще. При этом неплохо смотрится Габриэл Жезус, а теперь ещё и выезд на «Олд Траффорд».
Здесь мы в полном праве рассчитывать на забитые голы. «Манчестер Юнайтед» не будет бояться «Арсенала». Тен Хаг будет мотивировать своих футболистов игрой против лидера чемпионата. Поэтому жду голы с обеих сторон и результативную игру».
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