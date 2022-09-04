«Спартак» — «Зенит»: ставка Виктора Гусева на матч РПЛ 4 сентября

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на центральный матч РПЛ «Спартак» — «Зенит».

«Спартак» готов отомстить «Зениту» за Суперкубок.

Ставка: обе забьют — да, за 1.63.

«Зенит» опережает «Спартак» всего на одно очко и лидирует в чемпионате России. Это, безусловно, центральный матч 8-го тура РПЛ. Предыдущие матчи команды провели за Кубок и добились победы. «Спартак» обыграл «Крылья Советов», а «Зенит» одолел «Факел». Обратим внимание, что у «Зенита» дебютировал Иван Куарежма. Интересно, кого в качестве голкипера выберет Сергей Семак.

Где покажут матч «Спартак» — «Зенит» в прямом эфире.

В предыдущий раз соперники играли в матче за Суперкубок России. Мне кажется, что тогда Абаскаль ещё не разобрался в новой команде, поэтому «Спартак» разгромно проиграл. В активе «Спартака» 66 побед в очных матчах, у «Зенита» 51 выигрыш, 45 раз команды сыграли вничью.

Не совсем ясна ситуация с травмой Клаудиньо у питерцев. Говорят, что он может появиться на поле. Мы не знаем, сыграет ли Бакаев. У «Спартака» травмирован Селихов, но есть Максименко. У москвичей ещё с повреждением Антон Зиньковский.

«Зенит» менее уверенно играет в гостях. Питерцы меньше всех пропустили — всего два мяча. Однако «Спартак» больше всех забил — 18 голов. «Спартак» не выигрывал у «Зенита» в РПЛ с 2017 года. В предыдущем чемпионате «Зенит» в Питере разгромил Спартак со счётом 7:1. В Москве сыграли вничью — 1:1.

У «Зенита» в отличной форме Малком. Есть бомбардиры Кассьерра и Сергеев. У «Спартака» должен забить Промес, но хорош и Александр Соболев. Я думаю, что в данном матче забьют обе команды».

Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».

Дуглас Сантос: это лучший «Спартак», что мне довелось видеть.



Александр Бубнов дал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».



Матвей Сафонов: «Краснодару» не надо думать о чемпионстве.

Маричал: в сборной Уругвая поддержали мой переезд в Россию.

Павлюченко: только «Спартак» сейчас способен конкурировать с «Зенитом».