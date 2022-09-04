Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» с коэффициентом 3.60

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.60.

Подопечные Микеля Артеты со старта сезона-2022/2023 в классной форме, а Эрик тен Хаг на удивление быстро разобрался со стартовым провалом.

Прогноз Дениса Казанского с коэффициентом 3.24 на матч «МЮ» — «Арсенал».

Отношения между голландским специалистом и звёздным Роналду со стороны выглядят натянутыми. Настолько жёсткой работы с коллективом от бывшего тренера «Аякса» никто не ожидал. Он посадил Криштиану на скамейку запасных. Уже три игры кряду португалец начинает встречи в роли запасного и получает минимум игрового времени. По словам самого тен Хага, как только Криш будет готов, он обязательно будет в основе.



Все три встречи, в которых Роналду был запасным, закончились победами «Манчестера Юнайтед». Чего стоит выигранный матч у «Ливерпуля» со счётом 2:1. Следом «красные дьяволы» разобрались с «Саутгемптоном» минимально 1:0. В прошлом туре «МЮ» одержал верх над «Лестером» и вновь сделал это со счётом 1:0.

Качество игры оставляет желать лучшего, где-то манкунианцам откровенно везло, созидание даётся с большим трудом… Всё это очевидно и абсолютно нормально с учётом исходных данных. А вот один пропущенный мяч (да и тот от «Ливерпуля») за 270 минут — это солидно.

«Арсенал» же рвёт и мечет. Лондонцы выиграли в каждом из пяти матчей текущего сезона, и постоянно футболисты пробивали индивидуальный тотал больше 1.5 мяча. Результативность у «канониров» в полном порядке. В четырёх прошлых встречах судьи фиксируют не менее трёх забитых голов.

Подопечные Артеты впервые в сезоне встретятся с достойным соперником, ведь до этого играли с уступающими по уровню коллективами. Самым достойным считается «Лестер», который был обыгран со счётом 4:2. Вот только «лисы» напрочь завалили старт сезона и находятся на дне АПЛ.



Не этот ли матч можно считать лучшим моментом для возвращения Роналду в основной состав? Есть уверенность, что в этот день «Олд Траффорд» вновь будет скандировать его имя. Возможно, по ходу встречи «канониры» возьмут преимущество на себя, но в какой-то момент португалец должен спасти «красных дьяволов» и как минимум довести игру до ничьей. На неё и сделаем ставку в этой игре, где оба клуба хороши.

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