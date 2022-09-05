«Торпедо» – «Ростов»: эксперты оценили шансы в матче чемпионата России

5 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России «Торпедо» – «Ростов». Начало – в 20:00 мск.
Почему Валерий Карпин не заметит сопротивления «Торпедо».
Игра пройдёт в Химках на стадионе «Арена Химки». Эта встреча завершит программу 8-го тура РПЛ.
Фаворитом матча считаются подопечные Валерия Карпина: поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех «Торпедо» оценивается в 3.85. Поставить на ничью можно за 3.55.
Аналитики не ждут высокой результативности: тотал меньше 2.5 гола идёт за 1.84, а тотал больше – за 2.10.
Если забьёт «Торпедо», сыграет коэффициент 1.51. Гол «Ростова» доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.89.
Гол в каждом тайме идёт за 1.80, а результативная ничья — за 5.20.
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