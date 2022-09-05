Букмекеры назвали шансы СКА обыграть «Барыс» в матче КХЛ

5 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Барысом». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

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Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на льду «Ледового дворца». СКА не проигрывает «Барысу» в основное время на протяжении 15 матчей.

Явными фаворитами считаются подопечные Романа Ротенберга. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.47, а успех «Барыса» по итогам 60 минут оценён в 6.22. Ничья по итогам трёх периодов идёт за 5.24.



Аналитики не сомневаются, что матч СКА — «Барыс» окажется результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.66, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.36. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

Итоговая победа СКА идёт за 1.25, а победа «Барыса» с учётом овертайма и серии буллитов — за 4.30.

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