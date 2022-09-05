«Ференцварош» — «Уйпешт»: результат матча чемпионата Венгрии, кто победил, какой счёт

На стадионе «Медьери-ути — Ференц Суса» в Будапеште состоялся матч 7-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Уйпешт» дома принимал «Ференцварош».
Мостовой: в первом тайме «Спартака» не было на поле.
Главным тренером гостей является российский специалист Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России.
Уже в первом тайме действующий чемпион Венгрии забил четыре раза. На девятой минуте отличился Кристоффер Закариассен, на 24-й Франк Боли укрепил преимущество гостей. На 32-й Адама Траоре довёл счёт до разгромного.
На исходе первого тайма Франк Боли реализовал 11-метровый удар и оформил дубль. На 67-й Карлос Ауски укрепил преимущество гостей, а на 89-й Райан Ммаэ установил итоговый счёт — 6:0.
После этой встречи «Ференцварош» набирает 15 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея ещё две игры в запасе.
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