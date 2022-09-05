«Рубин» — «Алания»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграл Дзагоев

«Рубин» и «Алания» сыграли вничью в восьмом туре Первой лиги. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани и завершилась результативной ничьей — 2:2.

Слуцкий оценил дебют Дзагоева в «Рубине».

На 51-й минуте «Рубин» вышел вперёд благодаря голу белорусского нападающего Виталия Лисаковича. В середине первого тайма преимущество казанцев удвоил защитник Илья Самошников.

Однако «Алании» удалось отыграться в последнюю десятиминутку основного времени матча: сначала форвард Ислам Машуков на 82-й минуте реализовал пенальти, а затем защитник Хетаг Кочиев на 88-й забил второй мяч владикавказцев.



Отметим, что это был первый матч Самошникова после несостоявшегося перехода в московское «Динамо», а также дебютная игра Алана Дзагоева за «Рубин». Дзагоев был заменён на 64-й минуте.



Таким образом, после восьми туров Первой лиги «Рубин» набрал 13 очков и опустился на восьмое место, а «Алания» — 15 (второе место).

В следующем матче казанцы сыграют с московским «Велесом», а владикавказцы — с лидером чемпионата, «КАМАЗом» из Набережных Челнов.

Мостовой: в первом тайме «Спартака» не было на поле.



Дзюба провёл третий матч в чемпионате Турции.



«МЮ» одержал четвёртую победу подряд в чемпионате Англии.



Абаскаль: у Литвинова гематома размером с футбольный мяч.



Тренер «Зенита» Оливейра сделал комплимент «Спартаку».



Михаил Кержаков обратился к Абаскалю после победы над «Спартаком».