«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: результат матча, кто победил, как сыграл Роналду

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче 6-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Тен Хаг оценил игру «МЮ» в матче с «Арсеналом».

Итоговый счёт — 3:1. На центральном матче 6-го тура АПЛ работала бригада арбитров во главе с Полом Тирни.



На 35-й минуте бразильский вингер Антони забил дебютный гол в футболке «красных дьяволов». На исходе часа игры Букайо Сака сравнял счёт.

На 66-й минуте Маркус Рашфорд вывел свою команду вперёд, а на 75-й минут Рашфорд оформил дубль и укрепил преимущество своей команды. «МЮ» одержал четвёртую победу подряд.

Португальский нападающий Криштиану Роналду снова не попал в основной состав «МЮ». Он вышел на замену на 58-й минуте и не отметился результативными действиями.

Несмотря на первое поражение в сезоне, «Арсенал» сохранил первое место в таблице английской Премьер-лиги с 15 очками. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой позиции, имея в активе 12 баллов.

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