«Спартак» — «Зенит»: результат матча чемпионата России, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Зенит» оказался сильнее «Спартака» в матче 8-го тура чемпионата России. Игра прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.
Александр Мостовой: в первом тайме «Спартака» не было на поле.
В середине первого тайма нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт. Он получил результативную передачу от полузащитника Кристофера Мартинса Перейры и уверенно разобрался с вратарём.
В дебюте второго тайма защитник «Зенита» Деян Ловрен воспользовался своим шансом и сравнял счёт. На 60-й минуте Андрей Мостовой вывел гостей вперёд. В оставшееся время красно-белые не смогли уйти от поражения.
После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков.
Москвичи располагаются на пятой строчке таблицы РПЛ. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.
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