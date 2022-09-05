«Хатайспор» — «Адана Демирспор»: результат матча, какой счёт, как сыграл Дзюба

В матче 5-го тура турецкой Суперлиги сезона-2022/2023 «Хатайспор» разошёлся миром с клубом «Адана Демирспор». Встреча проходила на стадионе «Ени Хатай» в Антакье и завершилась ничьей — 1:1.

Андрей Мостовой: Дзюба молча вышел из чата и не попрощался.

В середине первого тайма хозяева вышли вперёд: отличился полузащитник Онур Эргюн. В добавленное к матчу время защитник «Адана Демирспор» Таййиб Сануч сравнял счёт.



Российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 63-й минуте. Он нанёс один удар по чужим воротам, коснулся мяча 10 раз, а точность его передач составила 83,3%.



«Адана Демирспор», сыгравший пять матчей, набрал девять очков. В следующем туре команда Винченцо Монтеллы встретится с действующим чемпионом Турции «Трабзонспором».

Слуцкий оценил дебют Дзагоева в «Рубине».



Мостовой: в первом тайме «Спартака» не было на поле.



«Ференцварош» Черчесова выиграл со счётом 6:0 в чемпионате Венгрии.



Семак оценил игру «Зенита» в матче со «Спартаком».



«Рома» потерпела самое крупное поражение в Серии А при Моуринью.

ЦСКА не пропустил в третьем матче подряд.