Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Хатайспор» — «Адана Демирспор»: результат матча, какой счёт, как сыграл Дзюба

«Хатайспор» — «Адана Демирспор»: результат матча, какой счёт, как сыграл Дзюба
Комментарии

В матче 5-го тура турецкой Суперлиги сезона-2022/2023 «Хатайспор» разошёлся миром с клубом «Адана Демирспор». Встреча проходила на стадионе «Ени Хатай» в Антакье и завершилась ничьей — 1:1.

Андрей Мостовой: Дзюба молча вышел из чата и не попрощался.

В середине первого тайма хозяева вышли вперёд: отличился полузащитник Онур Эргюн. В добавленное к матчу время защитник «Адана Демирспор» Таййиб Сануч сравнял счёт.

Российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 63-й минуте. Он нанёс один удар по чужим воротам, коснулся мяча 10 раз, а точность его передач составила 83,3%.

«Адана Демирспор», сыгравший пять матчей, набрал девять очков. В следующем туре команда Винченцо Монтеллы встретится с действующим чемпионом Турции «Трабзонспором».

Слуцкий оценил дебют Дзагоева в «Рубине».

Мостовой: в первом тайме «Спартака» не было на поле.

«Ференцварош» Черчесова выиграл со счётом 6:0 в чемпионате Венгрии.

Семак оценил игру «Зенита» в матче со «Спартаком».

«Рома» потерпела самое крупное поражение в Серии А при Моуринью.

ЦСКА не пропустил в третьем матче подряд.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022