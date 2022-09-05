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Медведев — Кирьос: время начала матча US Open, кто фаворит

Медведев — Кирьос: время начала матча US Open, кто фаворит
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5 сентября первая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с Ником Кирьосом из Австралии (25-й номер мирового рейтинга) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке.

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Встреча пройдёт на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся примерно в 2:00 мск.

Фаворитом считается первая ракетка мира, ставки на победу Даниила Медведева принимаются с коэффициентом 1.52. Это примерно 63% вероятности. На успех австралийца можно поставить за 2.60 (37%).

Встреча должна получиться упорной: ставки на тотал больше 40.5 гейма принимаются за 1.85, а тотал меньше 40.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.05. Ставку на пятый сет предлагается сделать с коэффициентом 3.40.

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