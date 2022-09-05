«Локомотив» — «Ахмат»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

«Локомотив» проиграл «Ахмату» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
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Нападающий грозненцев Мохамед Конате забил первый гол уже на третьей минуте, но вскоре оставил свою команду в численном меньшинстве. Футболист был удалён с поля на исходе получаса игры за вторую жёлтую карточку.
В концовке первого тайма защитник «Ахмата» Ризван Уциев в своей штрафной нарушил правила на хавбеке «Локомотива» Антоне Миранчуке, за что после просмотра VAR был назначен пенальти. Миранчук сам же его реализовал, сравняв счёт.
На 62-й минуте нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев точным дальним ударом в нижний угол принёс своей команде победу — 2:1.
В оставшееся время «Локомотив» имел преимущество, но спастись от поражения не сумел. «Локомотив» в третий раз подряд проиграл «Ахмату» на своём поле.
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