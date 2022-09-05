«Ницца» — «Монако»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграл Головин

«Ницца» проиграла «Монако» в матче шестого тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершилась победой гостей — 1:0.
Дзюба провёл третий матч в чемпионате Турции.
Единственный мяч состоялся на 69-й минуте. Гол был забит швейцарским форвардом Брилом Эмболо, голевую передачу выполнил бразильский защитник Каю Энрике.
Российский хавбек Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 90-й минуте. Полузащитник нанёс два удара по воротам (ноль — в створ), точность его передач составила 88,6%, всего им было сделано 60 касаний мяча.
Таким образом, после шести туров чемпионата Франции у «Ниццы» пять очков (16-е место), у «Монако» — восемь (10-е место). В следующем матче «орлята» сыграют с «Аяччо», а монегаски — с «Лионом».
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