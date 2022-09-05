«Спартак» — «Сибирь»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Москве на стадионе «Мегаспорт» «Спартак» обыграл «Сибирь» в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.

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Игра закончилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

На 24-й минуте Дмитрий Кугрышев вывел красно-белых вперёд в равных составах. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Максим Цыплаков и Александр Хохлачёв.

Гол Кугрышева оказался единственным в матче. Словацкий голкипер москвичей Патрик Рыбар оформил шат-аут, отразив 31 бросок по своим воротам.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Мытищах сыграет с «Куньлунь Ред Стар». «Спартак», одержавший вторую победу в сезоне, в Москве примет владивостокский «Адмирал». Оба матча состоятся 6 сентября.

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