«РБ Лейпциг» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Гасилина на встречу Лиги чемпионов

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Шахтёр» в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1.5) за 1.64.
«Лейпциг» начал сезон Бундеслиги довольно неважно, всего одна победа, две ничьи и два поражения! Последнее поражение от «Айнтрахта» (0:4). Хоть «РБ Лейпциг» и владел мячом больше времени, но не нанёс ни одного удара в створ! Зато до этого в Кубке Германии разгромил команду Северной региональной лиги (IV Бундеслиги) «Тевтония Оттензен» (8:0). Конечно, нельзя не отметить, что уровень соперников был значительно ниже, а на своём уровне «РБ Лейпциг» пока смотрится весьма средне, хотя в предыдущих сезонах занимал лидирующие строчки. Хотя у подопечных Тедеско выстроена хорошая линия атаки — Нкунку, Вернер, Андре Силва, но реализовать многие моменты не получается. «Лейпцигу» нужно не только включаться в игру в Бундеслиге и возвращать себе былой авторитет, но и выйти из группы в Лиге чемпионов. А их соперники, помимо «Шахтёра», на минуточку — «Реал» и «Селтик»! «Лейпциг» не упустит победу над «Шахтёром», потому что дальше будет куда сложнее!
У «Шахтёра» дела обстоят совсем не лучшим образом. Не будем говорить о политической ситуации в их стране, но, думаю, она является основополагающей проблемой. Из команды ушла большая часть ключевых игроков. Но, несмотря на это, старт сезона в чемпионате Украины горняки начали блестяще! Одна ничья и две победы! «Шахтёр» занимает вторую строчку в чемпионате. У нового тренера хорвата Игора Йовичевича неплохо получается игра на нынешнем уровне. Но если раньше «Шахтёр» неплохо себя показывал и на европейских турнирах, то сейчас состав команды явно слабее былого», — сказал Гасилин.
Почему визит в Германию обернётся для чемпиона Украины кошмаром.
Доменико Тедеско могут уволить из «Лейпцига».
В Испании сообщили об интересе «Барселоны» и «Реала» к Захаряну.
Черчесов пожелал Кокорину перейти в более сильную лигу.
Норманна не будут вызывать в сборную Норвегии из-за перехода в «Динамо».
Более 25 тыс. болельщиков пришли на презентацию Марсело в новом клубе.
- 8 сентября 2022
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:30
-
07:11
-
07:00
-
06:47
-
06:22
-
06:00
-
05:46
-
05:22
-
04:57
-
04:26
-
03:41
-
03:00
-
02:26
-
00:22
- 7 сентября 2022
-
21:43
-
19:38
-
19:06
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00