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«РБ Лейпциг» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Гасилина на встречу Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Гасилина на встречу Лиги чемпионов
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Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Шахтёр» в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1.5) за 1.64.

«Лейпциг» начал сезон Бундеслиги довольно неважно, всего одна победа, две ничьи и два поражения! Последнее поражение от «Айнтрахта» (0:4). Хоть «РБ Лейпциг» и владел мячом больше времени, но не нанёс ни одного удара в створ! Зато до этого в Кубке Германии разгромил команду Северной региональной лиги (IV Бундеслиги) «Тевтония Оттензен» (8:0). Конечно, нельзя не отметить, что уровень соперников был значительно ниже, а на своём уровне «РБ Лейпциг» пока смотрится весьма средне, хотя в предыдущих сезонах занимал лидирующие строчки. Хотя у подопечных Тедеско выстроена хорошая линия атаки — Нкунку, Вернер, Андре Силва, но реализовать многие моменты не получается. «Лейпцигу» нужно не только включаться в игру в Бундеслиге и возвращать себе былой авторитет, но и выйти из группы в Лиге чемпионов. А их соперники, помимо «Шахтёра», на минуточку — «Реал» и «Селтик»! «Лейпциг» не упустит победу над «Шахтёром», потому что дальше будет куда сложнее!

У «Шахтёра» дела обстоят совсем не лучшим образом. Не будем говорить о политической ситуации в их стране, но, думаю, она является основополагающей проблемой. Из команды ушла большая часть ключевых игроков. Но, несмотря на это, старт сезона в чемпионате Украины горняки начали блестяще! Одна ничья и две победы! «Шахтёр» занимает вторую строчку в чемпионате. У нового тренера хорвата Игора Йовичевича неплохо получается игра на нынешнем уровне. Но если раньше «Шахтёр» неплохо себя показывал и на европейских турнирах, то сейчас состав команды явно слабее былого», — сказал Гасилин.

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