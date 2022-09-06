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«Селтик» — «Реал»: ставка Романа Павлюченко на игру группового этапа Лиги чемпионов

«Селтик» — «Реал»: ставка Романа Павлюченко на игру группового этапа Лиги чемпионов
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 1.63.

«Селтик» провалился в еврокубках в прошлом сезоне, да и сейчас попал в весьма сложную группу, но даже так шансы зацепиться будут. Команда в великолепной физической форме, имеет серию из восьми побед. Недавно она уничтожила «Рейнджерс» (4:0) и довела отрыв от второго места до пяти баллов.

Почему поддержка трибун не поможет «Селтику».

«Реал» является действующим обладателем трофея, ещё и Суперкубок УЕФА ему удалось выиграть. Сезон в Ла Лиге начался двояко для мадридцев. Понятно, что они фавориты и играют не в полную силу, при этом всё равно выигрывая все матчи, однако пропускают тоже в каждом противостоянии.

На мой взгляд, «кельтов» сильно переоценивают и даже дома им будет тяжело дать бой оппоненту. На днях «сливочные» без проблем разобрались с «Бетисом» (2:1), причём вряд ли после таких не самых сложных игр они подустанут. У хозяев же был матч с прямым конкурентом за чемпионство», — сказал Павлюченко.

Где смотреть матч «Селтик» — «Реал».

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