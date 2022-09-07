«Брюгге» — «Байер»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

7 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» — «Байер». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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Российский вратарь Андрей Лунёв попал в заявку «Байера» на групповой этап Лиги чемпионов. Однако он точно не сыграет с «Брюгге» из-за травмы.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение немецкому клубу. Поставить на победу «Брюгге» предлагается с коэффициентом 3.27. Успех «Байера» оценивается в 2.18. На ничью дают коэффициент 4.16.



Аналитики ждут результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.56.

Если забьют футболисты «Брюгге», сыграет коэффициент 1.25. Гол «Байера» идёт с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.48.

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