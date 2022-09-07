«Тоттенхэм» — «Марсель»: эксперты оценили шансы в матче Лиги чемпионов

7 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Марсель». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Эксперты отдают явное преимущество подопечным Антонио Конте: поставить на победу английского клуба можно с коэффициентом 1.52. Успех французов идёт за 7.16. Ставки на ничью принимаются за 4.55.



Аналитики рассчитывают на большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23.

Если забьют футболисты «Тоттенхэма», сыграет коэффициент 1.11. Гол «Марселя» идёт с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

На гол Гарри Кейна дают 1.85, результативный удар Димитри Пайета доступен за 5.00.

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