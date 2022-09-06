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«Интер» — «Бавария»: когда матч Лиги чемпионов, во сколько начало, кто победит, прогноз

«Интер» — «Бавария»: когда матч Лиги чемпионов, во сколько начало, кто победит, прогноз
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7 сентября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария». Начало – в 22:00 мск. Игра пройдёт в Милане, на стадионе «Сан-Сиро».

Фаворитом матча считаются гости: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «Интера» оценивается в 4.00. Поставить на ничью можно за 4.20.

Аналитики ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.48, а тотал меньше – за 2.65.

Если забьёт «Бавария», сыграет коэффициент 1.11. Гол «Интера» доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.50.

Гол Садио Мане идёт за 2.50, а на то, что отличится Лаутаро Мартинес, можно сделать ставку за 3.00.

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