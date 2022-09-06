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«ПСЖ» — «Ювентус»: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов, кто фаворит, прогнозы и ставки

«ПСЖ» — «Ювентус»: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов, кто фаворит, прогнозы и ставки
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6 сентября во Франции состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Не ждите чудес от Месси и Мбаппе. «Ювентус» задушит атаку «ПСЖ».

Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Явными фаворитами считаются действующие чемпионы Франции. Поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.35. Успех туринцев оценивается в 9.00. На ничью дают коэффициент 5.75.

Аналитики ждут от матча во Франции большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.56.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол «Ювентуса» идёт с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.79. Гол в каждом тайме доступен за 1.50.

На победу «ПСЖ» всухую можно заключить пари за 2.20.

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