«Севилья» — «Манчестер Сити»: смотреть матч Лиги чемпионов в прямом эфире, ставки, прогноз

6 сентября в Испании состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов в одном месте.
Игра пройдёт в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Явным фаворитом считается «Манчестер Сити». Поставить на победу английского клуба предлагается с коэффициентом 1.38. Успех испанского коллектива оценивается в 9.50. На ничью дают коэффициент 5.48.
Эксперты ждут от матча в Испании высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.38.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.75. Гол «Манчестер Сити» идёт с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.90.
Ставки на гол Эрлинга Холанда принимаются с коэффициентом 1.60.
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