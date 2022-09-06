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«Севилья» — «Манчестер Сити»: смотреть матч Лиги чемпионов в прямом эфире, ставки, прогноз

«Севилья» — «Манчестер Сити»: смотреть матч Лиги чемпионов в прямом эфире, ставки, прогноз
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6 сентября в Испании состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов в одном месте.

Игра пройдёт в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Явным фаворитом считается «Манчестер Сити». Поставить на победу английского клуба предлагается с коэффициентом 1.38. Успех испанского коллектива оценивается в 9.50. На ничью дают коэффициент 5.48.

Эксперты ждут от матча в Испании высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.38.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.75. Гол «Манчестер Сити» идёт с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.90.

Ставки на гол Эрлинга Холанда принимаются с коэффициентом 1.60.

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