«Селтик» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Глазго

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Селтик» — «Реал» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 1.75.



«В Глазго будет настоящая сеча между «Селтиком» и мадридским «Реалом». Победитель Лиги чемпионов и лидер чемпионата Испании на данный момент с потерей Каземиро не потерял в качестве. Тчуамени очень здорово играет в центре полузащиты.

Но «Реал» стал пропускать в каждом матче. Последний раз он сыграл на ноль в Суперкубке Европы против «Айнтрахта» — 2:0. Там особых проблем и работы у Тибо Куртуа не было. Во всех остальных матчах чемпионата «Реал» пропускал, но неизменно побеждал. И с «Альмерией», и с «Сельтой», и с «Эспаньолом», и в последнем туре с «Бетисом».



Почему домашние трибуны не помогут «Селтику».



Учитывая поддержку на «Селтик Парк», учитывая, что «Селтик» очень много забивает (четыре мяча в последнем дерби Old firm с «Рейнджерс», четыре мяча в ворота «Росс Каунти», девять мячей на выезде «Данди»), возьму вариант обе забьют. С атакой у глазгианцев всё в порядке. Дома сразу смело пойдут вперёд, может быть, где-то «Реал» дрогнет. Коэффициент — 1.75», — сказал Генич.



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