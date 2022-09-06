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«Севилья» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Лиги чемпионов 6 сентября

«Севилья» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Лиги чемпионов 6 сентября
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Севилья» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.03.

«Мы видим, что «Манчестер Сити» с приобретением Холанда стал забивать очень много. Но даже это не позволяет занимать первую строчку турнирной таблицы. Команда много играет ничьи (как в последнем туре с «Астон Виллой»). Хотя могла бы выйти на первое место. То есть пока «Сити» как команда не так силён по сравнению с прошлым и позапрошлым сезонами. Но это только начало, и «Сити» форму ещё наберёт.

«Севилья» ужасно начала сезон: всего одно очко в четырёх матчах. Как я и прогнозировал, крупно проиграла «Барселоне», ничего не смогла противопоставить.

Думаю, что нечто похожее будет и в этой игре. «Манчестер Сити» заберёт мяч, «Севилья» будет много бегать без мяча, но у команды ещё и проблемы с физикой.

Безусловно, гости одержат победу. Вполне возможно, крупную. Пеп любит начинать сезон в ЛЧ ярко, делать запас, чтобы потом можно было взять паузу. В ноябре-декабре дать отдохнуть основе, а для этого нужно досрочно выиграть.

Думаю, что в этом матче «Манчестер» будет играть на максимуме своих возможностей. А «Севилья» очевидно не в порядке», — сказал Мор.

Где смотреть матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Манчестер Сити».

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