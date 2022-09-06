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«Бенфика» — «Маккаби»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Португалии

«Бенфика» — «Маккаби»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Португалии
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бенфика» — «Маккаби» Хайфа в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1.5) за 1.70.

«Стартует групповой турнир Лиги чемпионов, и мы начинаем с поездки в Лиссабон. На «Эштадиу да Луш» «Бенфика» будет принимать «Маккаби» из Хайфы. Израильский клуб более 10 лет не был на групповой стадии Лиги чемпионов. Для них уже большое событие, что они пробились в группу. Непростая группа — Париж, «Ювентус» и «Бенфика». Португальский клуб прекрасно понимает, что если терять очки с таким соперником, как «Маккаби», да ещё и дома, то побороться за выход из группы будет сложно.

Почему «Бенфике» нужно опасаться «Маккаби».

«Маккаби» хорош, он начал чемпионат с трёх побед подряд. Правда, последние победы получились непростыми — с разницей всего в один мяч. «Бенфика» после удачно проведённой квалификации, после побед над «Мидтьюлланном» и киевским «Динамо» в чемпионате идёт достаточно уверенно. Но последний матч с «Визелой» откровенно не удался. Только на 97-й минуте с пенальти Жоау Мариу забил победный мяч. В матче ещё было два удаления у «Бенфики». Наверное, «Бенфика» соперника недооценила.

Думаю, здесь у команды Роджера Шмидта проблем быть не должно. Играют дома, а дома «Бенфика» действует агрессивно, уверенно. Да, потеряли несколько лидеров, того же Нуньеса, но есть Рамос, Жоао Педро, Яремчук, хороший нападающий. Думаю, «Бенфика» выиграет у соперника, уступающего в классе, минимум в два мяча. Взял бы с (-1.5) за 1.7. Также можно рассмотреть «Бенфику» с форой (-2) за 2.04», — сказал Генич.

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