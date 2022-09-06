«РБ Лейпциг» — «Шахтёр»: ставка Алексея Андронова на игру 1-го тура Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Шахтёр» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-2) за 1.99.
«Стартует Лига чемпионов, и поговорим о матче «РБ Лейпциг» — «Шахтёр». Само участие донецкой команды уже будет интересным в этой Лиге чемпионов. Команда очень давно не проводила официальные матчи. Стартовал уже чемпионат Украины, и пока там «Шахтёр» выглядит бодрее своего вечного соперника, киевского «Динамо».
Почему у «Шахтёра» нет шансов в матче против «РБ Лейпциг».
В целом «Шахтёр» очень сильно изменился. Его покинули почти все ведущие игроки, бразильцы разбежались все. Для меня возможности «Шахтёра» в Лиге чемпионов совсем не очевидны, даже несмотря на то что «РБ Лейпциг» очень тяжело входит в сезон. Поражение за Суперкубок от «Баварии» стало тяжёлым ударом. Лига чемпионов — это совсем другой турнир. «Лейпциг» отлично понимает, что против него будет команда, которая долго не играла, у которой очень сильно изменился состав.
Такого соперника немецкий клуб в родных стенах просто обязан обыгрывать. Не вижу никаких шансов устоять донецкому клубу на выезде. В данном случае интересной выглядит ставка на победу «Лейпцига» с форой (-2). У меня большие сомнения в том, сможет ли «Шахтёр» вообще набирать очки в этой Лиге чемпионов», — сказал Андронов.
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