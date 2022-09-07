«Интер» — «Бавария»: эксперты назвали фаворита центрального матча дня в Лиге чемпионов

7 сентября состоится матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» – «Бавария». Начало – в 22:00 мск.

Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов теперь в одном месте.

Игра пройдёт в Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца».

Эксперты считают явным фаворитом итальянский клуб. Поставить на успех «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.87, а победа «Интера» оценена в 4.00. Заключить пари на ничью предлагают за 4.18.



Аналитики ждут от матча в Милане высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.70.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей оценивается аналитиками в 1.12. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.49.

Победа «Баварии» с разницей в два мяча и более оценивается в 3.00, на победу мюнхенцев всухую дают 4.20.

Какой канал покажет матч «Интер» — «Бавария».

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